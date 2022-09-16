Проект Чувашии «Вышитая карта России» лег в основу интерактивной карты газификации

На XI Петербургском международном газовом форуме был презентован совместный проект Группы Газпром межрегионгаз и Правительства Чувашской Республики.

Идея объединить «Вышитую карту России», созданную в Чувашской Республике в рамках Года культурного наследия народов России, зародилась на Петербургском экономическом форуме. Директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов предложил интегрировать вышитую карту в карту газификации.

«Программа догазификации — это замечательный проект, который был запущен Президентом России и реализуется Газпромом. Благодаря ей все больше семей Чувашской Республики получают долгожданные тепло и уют. Например, благодаря взаимодействию республики и Газпром межрегионгаз нам удалось ускорить приход газа в Заволжье почти на два года», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

«Компании Группы Газпром поддерживают ценности, связанные с сохранением уникального культурного наследия регионов России, одним из которых является Чувашия. Сегодня уже более 650 тысяч договоров на догазификацию в работе и с каждым днём их все больше реализуется, чтобы на карте России появлялись все новые и новые полностью газифицированные населённые пункты», — прокомментировал Сергей Густов.

Над интерактивной картой газификации — электронным двойником «Вышитой карты России» трудилась большая команда программистов, дизайнеров и аниматоров. Интерактивная карта позволяет любому жителю России в одном месте, на одном ресурсе узнать о газификации своего населенного пункта. Выбрав на экране любой регион, можно получить информацию о потенциале догазификации субъекта, просмотреть видеоролики о новых потребителях от Калининграда до Владивостока, в дома которых пришёл сетевой газ.