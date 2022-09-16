Цены на газ в Европе упали ниже 2 000 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 2 000 тысяч долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

Цены на газ ускорили падение до 10%. Так, стоимость фьючерсов на октябрь при открытии торгов составляла 2 150 долларов за тысячу кубометров. На 11:45 по московскому времени они снизились на 9,8% – до 1997,9 доллара за тысячу кубов.

Между тем Франция, Польша и Германия официально признали озабоченность населения стран Евосоюза в связи с возможным дефицитом газа и высокими ценами на энергоносители. С соответствующим заявлением выступили министерства иностранных дел трех европейских стран.

Они полагают, что спецоперация РФ на Украине и значительное сокращение поставок газа ряду стран ЕС вызвали обеспокоенность населения Евросоюза на фоне возможного дефицита газа в сочетании с уже высокими ценами на энергоносители.

Как писал сайт KP. RU, ранее заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев назвал два фактора роста цен на газ в Европе 15 сентября 2022 года.