Россия расширила персональные санкции против Австралии Фото: REUTERS

Россия расширила персональные санкции в отношении Австралии, включив в «стоп-лист» более 40 представителей военно-промышленного комплекса страны, депутатов и журналистов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в МИД РФ, санкции введены в качестве ответа на политически мотивированные ограничения против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии. Эти санкции были введены Канберрой «в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», добавили во российском внешнеполитическом ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в июле Россия внесла в черный список 39 представителей силовых структур и оборонных компаний Австралии.

До этого Австралия ввела санкции против российских журналистов, госслужащих и организаций.