Россия расширила персональные санкции против Австралии
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Россия расширила персональные санкции в отношении Австралии, включив в «стоп-лист» более 40 представителей военно-промышленного комплекса страны, депутатов и журналистов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку», – сказано на сайте ведомства.
Как уточнили в МИД РФ, санкции введены в качестве ответа на политически мотивированные ограничения против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии. Эти санкции были введены Канберрой «в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», добавили во российском внешнеполитическом ведомстве.
Как писал сайт KP.RU, в июле Россия внесла в черный список 39 представителей силовых структур и оборонных компаний Австралии.
До этого Австралия ввела санкции против российских журналистов, госслужащих и организаций.