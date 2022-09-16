Самарская область заключила важные соглашения на форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure 2022»

В четверг, 15 сентября 2022 года, в Москве завершился 28-й Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure 2022». Самарская область, которая выступила партнером мероприятия, заключила там ряд важных соглашений.

В последние годы благодаря выстроенной работе профильного министерства и личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова к сфере туризма Самарская становится все более привлекательной для туристов. Сегодня регион входит в десятку самых популярных туристических направлений в России, а количество туристов, приезжающих в Самарскую область, растет с каждым годом.

Регион договорился о взаимном сотрудничестве с судоходной компанией «Волга Тревел», авиакомпанией Red Wings, РЖД, туристическим агрегатором «Островок» и Российским союзом выставок и ярмарок. Данные соглашения очень важны для развития туризма в губернии.

Так, с компанией «Волга Тревел» Самарская область продолжит реализацию программы по скоростным судам «Валдай-45Р». Два сейчас курсируют между Самарой, Ширяево и Винновкой, еще два поступят к началу навигации 2023 года. По словам министра туризма региона Артура Абдрашитова, их планируют запустить по новым маршрутам.

С авиакомпанией Red Wings губерния договорилась о развитии программы субсидируемых рейсов. В этом сезоне перевозчик сделал в Самарской области настоящий авиахаб. Сюда летают самолеты из Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Еревана, Стамбула, Анталии, Алматы и Магаса. Теперь планируется открыть новые авианаправления.

Кроме того, в рамках форума регион представил новую модель Lada Niva Trаvel тольяттинского АВТОВАЗа. Машину оформили в фирменном стиле национального турмаршрута «Жигулевские выходные», который тоже презентует Самарская область. Также представители губернии познакомили участников с пользовательским сервисом в формате лендинга, с помощью которого можно легко конструировать свое путешествие; а еще с медиапроектом «Кому на Волге», рассказывающем о знаковых событиях и интересных локациях региона. По итогам форума-выставки Самарскую область наградили дипломом за активное продвижение своих туристических возможностей.