Франция, Германия и Польша призвали пересмотреть отношение Евросоюза к России Фото: Shutterstock

Политика Евросоюза в отношении России должна быть пересмотрена на фоне боевых действий на Украине, говорится в коммюнике Министерств иностранных дел Франции, Германии и Польши.

«В то время как спецоперация на Украине стала поворотным моментом в отношениях ЕС и России, мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении России. Мы также выступаем за стратегический подход с участием международных партнеров к задачам восстановления на Украине в координированном и стабильном формате», – сказано в документе.

МИД Франции, Германии и Польши приветствуют решение о выделении дополнительного пакета макрофинансовой помощи Украине в размере пяти миллиардов евро, отмечается в заявлении. Как подчеркнули во внешнеполитических ведомствах трех стран, это стало «четким сигналом» о приверженности ЕС поддержке «украинского сопротивления».

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нормализация отношений с Европой возможна, только если это будет выгодно для РФ.