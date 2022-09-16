Борис Титов заявил об уходе с поста бизнес-омбудсмена РФ

Борис Титов уходит с должности уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Фото: из соцсетей

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что в самое ближайшее время покинет свой пост. Об этом российский бизнес-омбудсмен сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"Закон однозначно говорит о максимальных двух сроках (и это очень правильно). Во-вторых, заниматься такой непростой работой больше десяти лет - как говорится, too much. Мы создали институт, немало сделали для защиты предпринимателей - как для отдельных, так и для среды в целом. Сегодня эстафету должны подхватить другие", = отмечает Титов.

Он также уточнил, что после ухода с должности планирует активно заниматься винным бизнесом и политической деятельностью (Титов является лидером "Партии Роста", не сумевшей пройти в Госдуму РФ по итогам выборов-2021).

Кто сменит Титова на должности уполномоченного по правам предпринимателей, не уточняется (среди потенциальных кандидатов на эту должность Титов назвал действующего московского бизнес-омбудсмена Татьяну Минееву).

Титов был назначен на должность омбудсмена в 2012 году по указу Владимира Путина. В 2017 году Путин переназначил его на второй срок. В 2018 году Титов в качестве кандидата от "Партии Роста" выдвигался в президенты России.