К старту отопительного сезона в Алтайском крае для нужд социальной сферы заготовлено 200 тысяч тонн угля

Об этом сообщил на оперативном совещании в Правительстве Алтайского края министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилёв. В этом году более чем в два раза вырос объем угля, приобретенного Алтайским краем за счет процедур совместных торгов. Если в прошлом году благодаря таким закупкам в край поступило порядка 126 тысяч тонн топлива, то в этом году приобретено 269 тысяч тонн. Всего проведено 7 процедур совместных торгов, в них приняло участие более 400 заказчиков.

«Более чем в два раза мы увеличили объемы угля, приобретаемого на совместных торгах. А это значит, что такие заказы выполняют крупные поставщики, и поставляют топливо сразу для многих покупателей – государственных и муниципальных заказчиков, а также муниципальных предприятий», - обратил внимание губернатор Виктор Томенко. За счет совместных торгов топливом обеспечены социальные объекты краевого и муниципального уровня, также формируется 45-суточный муниципальный запас топлива.

По словам Ивана Гилева, в крае в этом году подготовлены значительные запасы угля, которые позволят беспроблемно войти в отопительный период. В регион доставлено и уже находится на площадках для хранения порядка 200 тысяч тонн угля, то есть в полтора раза больше установленного для муниципалитетов нормативного запаса. Продолжается формирование краевого резерва топлива.

При этом, по оценке регионального Минстроя, жители края для собственных нужд приобрели порядка 470 тысяч тонн угля, то есть примерно половину от среднегодовой потребности в твердом топливе.

Органы социальной защиты по поручению главы региона продолжают информировать жителей края о возможности получения выплат в связи с приобретением твердого топлива. За 8 месяцев компенсации за уголь получили 48 тысяч граждан льготных категорий, кроме того, 18 тысяч семей с невысокими доходами получили субсидии. Общая сумма выплат жителям края составила около 200 миллионов рублей, сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Минсоцзащита края также продолжает выплачивать компенсации за дрова. В ведомство обратились 35 тысяч льготников, которым выплачено 49 миллионов рублей. Напомним, в этом году по решению губернатора выделен 1 миллиард рублей для качественной подготовки Алтайского края к зиме, в том числе на закупку топлива для социальных учреждений.