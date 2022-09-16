Французы назвали главу Еврокомиссии «пуделем Байдена» за желание привлечь Путина к суду

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Французы резко отреагировали на предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен привлечь президента России Владимира Путина к международному суду за события на Украине. Читатели газеты Le Figaro возмутились этим заявлением, обрушив на нее шквал критики.

«Эта женщина опасна для европейцев», – написал один из комментаторов.

«Урсула фон дер Ляйен явно пудель Байдена», – пошутил другой читатель.

«Через два года мы должны освободить всю эту «элиту» от занимаемых должностей или проголосовать за демонтаж Европы, которая стала «говорящей головой» США для разорения европейских народов», – заявил еще один пользователь.

«Кто этот человек, избранный никем, который позволяет себе играть на деньги миллионов европейцев?» – задался вопросом другой комментатор.

Ранее председатель ЕК заявила, что президент России должен предстать перед международным правосудием, поскольку, по ее мнению, он виновен в конфликте на Украине.

Как писал сайт KP.RU, этим летом фон дер Ляйен высказала мнение, что вернуться к нормальным отношениям с Путиным Евросоюзу будет уже невозможно.