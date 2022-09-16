Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с активистами Гражданского форума: «Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и обществом»

Губернатор Александр Дрозденко встретился с участниками Гражданского форума. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области 16 сентября завершился Гражданский форум активистов. В течение трех дней 250 участников из 18 районов региона вместе с экспертами обсуждали перспективы развития гражданского общества. Итогом трех дней работы форума стала «Карта возможностей Команды 47» - каталог проектов, которые активисты предлагают реализовать в регионе. Вывоз мусора после субботников, канал гуманитарной помощи Донбассу, спецканал налоговой инспекции для НКО: эти и многие другие инициативы собраны на одной электронной площадке, которая объединила все ресурсы и возможности некоммерческих организаций Ленинградской области. Сегодня участники форума представили «Карту возможностей» губернатору региона Александру Дрозденко.

- Это хорошая, добрая традиция для нас - ежегодная встреча с общественными организациями, формирующими наше гражданское общество. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и обществом, - подчеркнул глава области. - Он позволяет определить, куда необходимо приложить силы и создаёт большую пользу для территорий, потому, что у нас общие цели - улучшение качества жизни.

Диалог губернатора с представителями НКО получился насыщенным и продуктивным. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Губернатор отметил, что область заинтересована в реализации общественно важных проектов в самых разных сферах: в социальной помощи, экологии, туризме, культуре, спорте, образовании. Александр Дрозденко пообещал, что поддержка проектов некоммерческих организаций будет расти. Региональные власти уже изменили формат работы с НКО, переведя выдачу гранта в «одно окно». В результате удалось увеличить финансирование общественных проектов и привлечь дополнительные федеральные средства.

Диалог губернатора с участниками форума получился насыщенным и продуктивным. Александр Дрозденко ответил на вопросы представителей НКО о поддержке проектов помощи инвалидам, маломобильным гражданам, детям, животным, об озеленении и благоустройстве. Глава региона также обсудил с форумчанами тему помещений и оплаты коммунальных услуг для некоммерческих организаций.

- Благодарю за вашу активную позицию. Мы - одна команда, Команда 47 - команда активных и неравнодушных людей, которые делают жизнь лучше. У нашей командной работы много направлений, и она будет продолжена на годы вперёд, - подвел итог Александр Дрозденко.