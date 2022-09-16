В 26 школах Нижегородской области в 2022 году созданы аграрные классы

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«Аграрная сфера непрерывно развивается. Приходят новые технологии, требующие для освоения серьезной подготовки. Аграрный класс позволяет готовить кадры с прицелом под конкретные задачи. В этом прежде всего заинтересованы предприятия отрасли. Они будут мотивировать ребят выбирать востребованную профессию. Очень эффективна и связка „школа — вуз“. Выпускник сразу же будет обеспечен перспективной работой, а организации получат высококвалифицированного специалиста с практическим опытом», — заявил Глеб Никитин.

Актуальность создания и механизмы работы аграрных классов в общеобразовательных школах региона обсуждены на региональной конференции представителей министерств сельского хозяйства и образования Нижегородской области, уполномоченных от нижегородских вузов - сельскохозяйственной академии и инженерно-экономического университета, а также директоров общеобразовательных школ и руководителей аграрных предприятий.

«Проект по созданию аграрных классов мы реализуем совместно с министерством образования Нижегородской области, Нижегородской сельскохозяйственной академией и нашими аграрными предприятиями. Он направлен на популяризацию аграрной профессии и раннюю профориентацию школьников — это важная ступень в самоопределении ребенка и хороший фундамент для оформления его профессиональных предпочтений», — прокомментировал востребованность проекта министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Анжелика Шарина, временно исполняющая обязанности ректора Нижегородской сельскохозяйственной академии, рассказала, что в вузе уже разработана базовая программа для аграрных классов, которую каждое учебное заведение сможет адаптировать под свои запросы.

«Кроме того, преподаватели академии выезжают в школы для обучения детей, в том числе проводят для них дидактические игры по ознакомлению с сельскохозяйственным трудом. Мы видим интерес к этой работе со стороны школ и районных администраций. И надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям аграрные классы появятся в каждом муниципалитете», — пояснила Анжелика Шарина.

Наталия Сусорова, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Алешковская школа» Богородского муниципального округа представила один из уже реализованных проектов по созданию аграрных классов.

«Работу по созданию аграрного класса мы начали в конце прошлого года. Сначала разработали нормативно-правовую базу, определились с предприятием-партнером, на базе которого будут проходить экскурсионно-познавательные занятия. Им выступило наше местное предприятие — агрофирма „Искра“. Первого сентября этого года мы запустили объединение дополнительного образования в формате „Агрогруппы“. Это разновозрастное объединение, в которое вошли 16 ребят из седьмых, восьмых и девятых классов. Для нас важно было создать сплоченный коллектив обучающихся, чтобы дети пошли учиться осознанно», — рассказала Наталия Сусорова.

Аграрные предприятия региона поддержали инициативу. Со своей стороны компании предоставляют свои производственные площадки для практических занятий школьников. Во время практики учащиеся могут собственными глазами увидеть современное сельхозпроизводство и оценить перспективность работы здесь.

«Я являюсь сторонником создания аграрного класса. Благодаря выездным занятиям на предприятиях школьники своими глазами смогут увидеть, какие сегодня современные технологии пришли в сельское хозяйство. Важно свозить ребят на поле, чтобы они могли увидеть, как идет уборка картофеля, как работает комбайн. Мы даем им такую возможность. Считаю, что создание аграрных классов в регионе будет способствовать решению кадрового вопроса на селе», — поддержал проект директор агрофирмы «Искра» Александр Скворцов.