Путин заявил, что Евросоюз до сих пор живет в парадигме колониальной философии

Путин заявил, что ЕС до сих пор живет в парадигме колониальной философии Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Страны Евросоюза по-прежнему ведут политику в парадигме колониальной философии, заявил президент России Владимир Путин, комментируя проблему вывоза зерна с Украины.

«Это бывшие колониальные державы. Но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии и не могут избавиться от этой парадигмы – жить за чужой счет», – сказал глава государства на пресс-конференциив Самарканде.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на все заявления Запада об острой продовольственной проблеме, он так ничего не решает. В тоже время, отметил он, Россия готова продавать свой товар и даже бесплатно отдать его в беднейшие страны.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России заявил, что РФ сделала все возможное, чтобы организовать вывоз зерна из Украины, но вместо того, чтобы отправить его нуждающимся странам, большую часть продовольствия почему-то везут в Евросоюз.