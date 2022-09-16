Путин сообщил, что обсуждал с Си Цзиньпином вопросы товарооборота России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на последней встрече обсуждал с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином увеличение товарооборота между странами. Об этом глава российского государства сообщил на пресс-конференции в Самарканде.

«Это была обычная рядовая встреча – давно не было личных встреч. Мы просто констатировали рост товарооборота. Думали добраться до 200 миллиардов товарооборота, в этом году достигнем 180-190 миллиардов. Мы говорили о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы товарооборот расширялся, говорили про то, как противостоять ограничениям. Были вопросы и связанные с кризисами», – рассказал российский лидер.

Напомним, накануне президент РФ сообщил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем выросла до 27,5%. Также глава государства отметил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.