Владимир Путин высказался об американских санкциях против членов семьи чеченского лидера Рамзана Кадырова Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин считает введение западными странами санкций против несовершеннолетних детей российских чиновников "шизофренией". Так Путин прокомментировал решение властей США ввести санкции против несовершеннолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, Путин сообщил, что считает "позором" введение западных санкций против российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Я думаю, что это шизофрения. Несовершеннолетних детей под санкции ставить. Что касается нашего омбудсмена, дай Бог ей здоровья. Она занималась вывозом наших детей из зон боевых действий, которые там остались в силу разных обстоятельств. Что тут плохого? Ставить под санкции. Просто позорно", - отметил российский президент в ходе своей пресс-конференции по итогам работы саммита лидеров стран-членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Самарканде.

Ранее Министерство финансов США обновило санкционный список граждан РФ. В нем, помимо самого Рамзана Кадырова, также оказались его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых западные чиновники считают представителями окружения чеченского лидера.