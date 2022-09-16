Путин заявил, что Россия всегда будет выполнять обязательства по поставкам газа Фото: сайт Кремля

Россия всегда будет выполнять обязательства по поставкам газа, никаких сбоев со стороны Москвы не возникнет, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет», – сказал глава государства в ходе пресс-конференции в Самарканде.

Российский лидер посоветовал странам Евросоюза для решения проблем с энергообеспечением снять санкции с газопровода «Северный поток – 2». Трубопровод, отметил политик, может прокачивать по 55 миллиардов кубометров газа в год. Как подчеркнул Путин, ЕС стоит самому задуматься в причинах энергетического кризиса, а «не сваливать на Россию свои собственные ошибки».

Кроме того, российский лидер считает, что что истоки энергокризиса в Европе кроются в насаждении западными политиками «зеленой повестки». По словам президента, российская военная спецоперация на Украине и другие действия РФ никакого отношения к начинающемуся в ЕС энергокризису не имеют, а все подобные заявления западных политиков являются ложью.