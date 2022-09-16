Минфин России выплатил купоны по евробондам в рублях Фото: REUTERS

Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроками погашения в 2023 и 2043 годах. Долговые обязательства были погашены в рублях.

«Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента Российской Федерации…средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и в 2043 году в общей сумме семь миллиардов рублей (эквивалент 117,2 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – сказано на сайте ведомства.

Таким образом, отметили в Минфине, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объеме.

Напомним, Минфин с конца июня Минфин России проводит операции по внешнему госдолгу РФ по новой схеме. Средства переводятся Национальный расчетный депозитарий в рублях, затем выплаты держателям ценных бумаг перечисляются по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России. Владельцы облигаций могут конвертировать выплаты в любую валюту и выводить за рубеж.