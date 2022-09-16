Песков раскритиковал идею Зеленского обменять военнопленных на аммиак

Песков считает неуместной идею Зеленского обменять военнопленных на аммиак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идея президента Украины Владимира Зеленского освободить украинских военнопленных в обмен на поставки аммиака из Тольятти в Одессу неуместна, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разве люди и аммиак – это одно и то же?» – задался вопросом пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Ранее украинский лидер заявил в интервью Reuters, что готов поддержать транзит аммиака из России на Украину только в обмен на военнопленных из числа Вооруженных сил Украины. По его словам, он предложил Организации объединенных наций рассмотреть такой вариант.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники ООН провели с представителями России и Украины переговоры по возобновлению поставок аммиака по из Тольятти в Одессу.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине «Тольяттиазот» временно прекратил транзит аммиака по трубопроводу в Одессу.