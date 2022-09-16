Певица Анна Калашникова рассказала, что ее семья слегла с недугом: "Три раза вызывала врача сыну" Фото: Личный архив

Певица Анна Калашникова поделилась, что вся ее семья слегла с болезнью. Первым заболел сын артистки, у мальчика поднялась высокая температура. Домашнее лечение не дало никаких результатов и пришлось обращаться к врачам.

- Две недели ходил в школу и вдруг температура 39,9. Врач сказал, что кишечная инфекция. А у него была тошнота, дикий кашель, горло сильно болело и так далее,- делится певица.

В итоге она вызвала врача повторно и выяснилось, что у мальчика острый фарингит. Назначили новое лечение, которое тоже не дало результатов. Только третий врач помог улучшить ситуацию капельницами.

Когда казалось, что болезнь отступила, след брат артистки, который все это время сидел с племянником.

Но температура гуляет и кашель продолжается. Пьем также все, что можно, - Симптомы такие же, сделали тест на коронавирус, но он ничего не показал, — поведала сайту mk.ru Калашникова

Если певица волнуется по поводу здоровья мальчика, то первоклассник переживает за пропущенные занятия.

Певица пока держится, говорит, что болеть ей не позволяет график. Но буквально в начале сентября она попадала в больницу с подозрением на инсульт. К счастью, диагноз не подтвердился.