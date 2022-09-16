Минпромторг предложил включить алкоголь в перечень товаров параллельного импорта Фото: pixabay.com

Министерство промышленности и торговли России предлагает включить алкогольные напитки в перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ постпредством параллельного импорта.

В проекте приказа ведомства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, указаны вина, вермут, шампанское и крепкий алкоголь таких брендов, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Bacardi, Jameson, Henessy, Absolut и других.

Как писал сайт KP.RU, 21 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Соответствующий документ был инициирован российским правительством. Закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выражены в товаре, маркирующие данные товары, не является нарушением.

Напомним, механизм параллельного импорта будет продлен в России на 2023 год.