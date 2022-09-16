США предсказали геополитическую катастрофу из-за участия в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет страну к геополитической катастрофе и нанесет серьезный удар по экономике, считает журналист Уильям Молони.

В статье для The Hill колумнист призвал американский истеблишмент готовиться к «идеальному шторму», то есть к самым негативным последствиям в экономике, внутренней и внешней политике. Он обращает внимание, что Вашингтон так ничему и не научили ошибки в Ираке и Афганистане, и теперь он «втянул НАТО в конфликт против России на Украине, ввязавшись в потенциально затяжной кризис без четко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода». Вместе с тем, США тратят огромное количество денег и оружия, отметил журналист.

В числе негативных факторов Молони назвал возрастающую экономическую и военную мощь Китая, противостояние между партиями республиканцев и демократов, а также финансовую нестабильность внутри США.