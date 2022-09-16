Ангелина Вовк рассказала о закулисных интригах: «Случалось, что и меня запрещали» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

16 сентября известная ведущая Ангелина Вовк празднует свой 80-летний юбилей. Она бодра, энергична и ни секунды не сидит без дела: организует фестивали, ведет творческие проекты и со смехом говорит, что ей, пенсионерке, скучать некогда. Даже в музей сходить нет времени.

В ее карьере было очень много всего, но, пожалуй, на телевидение она попала благодаря своему мужу Геннадию Чертову. Он не пустил ее работать в театр после института. Говорил, что там огромная конкуренция и на телевидении будет проще.

Здесь тоже был не мед, но все же не так, как на театральной сцене.

—У нас в отделе все женщины были настолько красивыми! Наверное, кому-то не нравилось, что у меня так много работы, постоянно куда-то приглашают. Случалось, что и меня запрещали. «Почему у нее на платье не пуговицы, а шнуровка?» — возмущался Сергей Георгиевич Лапин (председатель Госкомитета по радио и телевещанию). И меня снимали с эфира, - поделилась Ангелина Вовк с сайтом mk.ru.

Но несмотря на это, работы у нее было много. Из 20 заявок на дикторов, все двадцать приходили на нее, что совсем не нравилось коллегам. Ее не особо жаловали в коллективе, но в ответ знаменитость не обижалась и уж тем более, не мстила.

- Шла в церковь и ставила свечки о здравии своих недоброжелателей. И все само собой проходило, - заключила она.