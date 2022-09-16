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Общество16 сентября 2022 19:27

Минтруд предложил установить максимальный размер пособия по безработице на уровне 12 792 рублей

Условия предоставления пособия останутся прежними
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минтруд предложил установить максимальное пособие по безработице на уровне 12 792 рублей

Минтруд предложил установить максимальное пособие по безработице на уровне 12 792 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство труда и социальной защиты России предлагает установить максимальный размер пособия по безработице в 2023 году на уровне 12 792 рублей.

«Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное – в размере полторы тысячи рублей», – рассказали журналистам в ведомстве.

Как уточнили в Минтруде, условия для получения пособия по безработице останутся прежними: после регистрации в качестве безработного в первые три месяца россияне будут получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца – 60% заработка, но не более пяти тысяч рублей. Минимальная сумма пособия будет выплачиваться в течение трех месяцев.

В ведомстве напомнили, что на максимальное пособие могут рассчитывать граждане, которые в течение года до постановки на учет проработали более шести месяцев. Минимальное пособие назначается тем, кто ранее не работал по найму или имел перерыв в трудовой деятельности более года, либо работал менее полугода в течение года до постановки на учет, а также если был уволен за виновные действия.