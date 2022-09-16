Минтруд предложил установить максимальное пособие по безработице на уровне 12 792 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство труда и социальной защиты России предлагает установить максимальный размер пособия по безработице в 2023 году на уровне 12 792 рублей.

«Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное – в размере полторы тысячи рублей», – рассказали журналистам в ведомстве.

Как уточнили в Минтруде, условия для получения пособия по безработице останутся прежними: после регистрации в качестве безработного в первые три месяца россияне будут получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца – 60% заработка, но не более пяти тысяч рублей. Минимальная сумма пособия будет выплачиваться в течение трех месяцев.

В ведомстве напомнили, что на максимальное пособие могут рассчитывать граждане, которые в течение года до постановки на учет проработали более шести месяцев. Минимальное пособие назначается тем, кто ранее не работал по найму или имел перерыв в трудовой деятельности более года, либо работал менее полугода в течение года до постановки на учет, а также если был уволен за виновные действия.