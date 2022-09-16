ЦРУ заподозрило Си Цзиньпина в планах захвата Тайваня Фото: REUTERS

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин дал поручение военным подготовить установление военного контроля над Тайванем к 2027 году, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн.

Как передает CNN, замглавы ЦРУ отметил, что пока американская разведка не считает, что власти КНР приняли окончательное решение по вопросу возможного захвата острова.

Ранее Тайвань разместил противодронные орудия на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с беспилотниками из Китая. 30 августа Тайвань впервые открыл огонь по дронам. До этого они ограничивались лишь предупредительными выстрелами.

Китай не обещает отказаться от возможности применения силового сценария воссоединения с Тайванем, но сначала приложит максимум усилий, чтобы этот процесс прошел мирно, заявляли в Госсовете КНР.

Как писал сайт KP.RU, по мнению экспертов, в войне Китая и США на кону будет не только Тайвань, а весь мир.