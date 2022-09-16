Аналитик объяснил, почему ЦБ не стал активнее снижать ключевую ставку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

16 сентября 2022 года Совет директоров Центробанка РФ принял шестое по счету решение о снижении ключевой ставки с 8 до 7,5%. Падение составило 50 базисных пунктов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов оценил решение финансового регулятора. По словам эксперта, решение было ожидаемое и банки уже запустили смену условий кредитования. Вслед за ключевой ставкой падает ставка по кредитам для населения.

Но снижение оказалось недостаточно большим, эксперты рынка предполагали, что оно будет выше, так как есть необходимость активного стимулирования экономики.

- Чтобы замедлить экономический спад по ВВП и перейти к росту, ЦБ мог снизить ставку на 75–100 базисных пунктов, сейчас подходящая ситуация, — отметил собеседник ФАН.

Аналитик Freedom Finance Global также обратил внимание на уровень дефляции В последнюю неделю показатель составил -0,03%, а еще в начале сентября был -0,15%.

- Показатели снижаются из-за завершения сельхозсезона. Скоро цены снова начнут расти. Повышение разгонит инфляцию, - заключил эксперт.

По прогнозам ЦБ, на конец 2022 года инфляционные ожидания будут в коридоре с 12,0% до 12,5%. Возможно, именно эти прогнозируемые показатели не позволили ЦБ перейти к более решительному снижению.

Цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, близок к завершению, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 16 сентября. И допустила, что уже в следующий раз может произойти повышение. Таким образом, уменьшение ключевой в пятницу на скромные 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых, рискует стать последним в обозримой перспективе, пишет газета "Известия".

Снижение ключевой ставки повлечет за собой снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным. А вот ставки по вкладам тоже упадут вниз, передает телеканал "360".