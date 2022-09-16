Нэнси Пелоси пожелала России «страданий от санкций» Фото: EAST NEWS

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси призвала ввести в отношении России санкции, от которых она будет страдать. Они, по ее мнению, необходимы для прекращение боевых действий на Украине.

«Для этого необходима значительная военная поддержка Украины, гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», – заявила парламентарий на пресс-конференции.

В качестве одной из мер против России Пелоси предложила «захват» замороженных активов РФ и использование их в качестве средств на восстановление Украины.

Напомним, накануне в Госдепе США заявили, что новые санкции в отношении России призваны ослабить оборонный потенциал РФ в космосе.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 15 сентября, власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур.