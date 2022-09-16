Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 сентября 2022 19:58

Нэнси Пелоси пожелала России «страданий от санкций»

Нэнси Пелоси считает, что санкции против России необходимы для прекращения огня на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Нэнси Пелоси пожелала России «страданий от санкций»

Нэнси Пелоси пожелала России «страданий от санкций»

Фото: EAST NEWS

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси призвала ввести в отношении России санкции, от которых она будет страдать. Они, по ее мнению, необходимы для прекращение боевых действий на Украине.

«Для этого необходима значительная военная поддержка Украины, гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», – заявила парламентарий на пресс-конференции.

В качестве одной из мер против России Пелоси предложила «захват» замороженных активов РФ и использование их в качестве средств на восстановление Украины.

Напомним, накануне в Госдепе США заявили, что новые санкции в отношении России призваны ослабить оборонный потенциал РФ в космосе.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 15 сентября, власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур.