Глава ФСВТС назвал российские беспилотники "самыми замечательными". Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Российские беспилотники являются самыми лучшими, и страна располагает достаточным их количеством. Об этом заявил в пятницу 16 сентября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники», - цитирует Шугаева РИА Новости.

Глава ФСВТС также оценил количество беспилотных летательных аппаратов, которыми располагает Российская Федерация, отметив, что «у нас всего достаточно».

Ранее Минобороны России показало видео «охоты» беспилотников за украинскими националистами. Артиллерия нанесла удары точно по огневой точке и живой силе противника. Подробности здесь на KP.RU.

Также Минобороны России продемонстрировало боевую работу сверхсовременных беспилотников «Орлан-10» на Украине. Многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» наносят точечные удары, корректируют огонь артиллерии и обеспечивают связь подразделений.