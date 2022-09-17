Минэнерго Индонезии заявило о невозможности купить российскую нефть из-за высокого спроса

Индонезия не смогла купить российскую нефть из-за повышенного спроса на нее. Фото: REUTERS

Индонезия не смогла сделать анонсированные ранее этой страной закупки российской нефти. Об этом в пятницу 16 сентября заявил министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф. Глава индонезийского минэнерго назвал причиной этого слишком высокий спрос на российскую нефть на мировом рынке.

«Товара просто нет в наличии», - сказал Тасриф на пресс-конференции, уточнив, что спрос на нефть из РФ повысился потому, что Россия продает ее по приемлемым ценам, которые ощутимо ниже мировых.

Напомним, глава островного государства Джоко Видодо заявил, что Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти для того, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке.

Ранее G7 призвала Индонезию ограничить цену на российскую нефть.

Тем временем американский политолог Эберт назвал «безумием» введение потолка цен на нефть из России. Эксперт напомнил, что существует такое понятие как «свободная торговля».

Российский президент Владимир Путин заявил, что цены на российскую нефть взлетят до небес при попытке Запада ограничить ее поставки.