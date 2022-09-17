Стремоусов: союзные войска полностью контролируют Херсонскую область

Херсонская область находится под полным контролем союзных сил, заявил замглавы региона Стремоусов. Фото: Александр КОЦ

Союзные войска полностью контролируют Херсонскую область, информирует заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов. Сообщения украинских средств массовой информации о продвижении украинских националистических формирований вглубь Херсонской области не соответствуют действительности. Об этом Стремоусов заявил в своем Telegram-канале в пятницу 16 сентября.

«Все под контролем, Кисилевка находится на тех же позициях, Давыдов Брод на сегодня также находится под контролем Министерства обороны России. Бериславский район, Великая Александровка находятся на своих позициях», - заявил замглавы региона, добавив, что вскоре предоставит дополнительную информацию по районам, «где добивают все те украинские части, которые перебрались на левый берег Днепра».

Ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсон находится в полной безопасности и отметил глобальные потери украинских боевиков.

Тем временем бывший депутат Верховной Рады Илья Кива допустил возможность военного переворота на Украине после провала атаки на Херсон и безуспешной попытки захвата ВСУ Запорожской атомной электростанции.

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