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Экономика16 сентября 2022 22:46

«Роснефть» назвала незаконной экспроприацией передачу своих активов регулятору ФРГ

Компания собирается решить вопрос через суд
Мария ПАВЛОВА
"Роснефть" назвала незаконной передачу своих активов регулятору ФРГ.

"Роснефть" назвала незаконной передачу своих активов регулятору ФРГ.

Фото: REUTERS

Передача активов «Роснефти» под управление регулятора Германии является по сути экспроприацией, сказано в опубликованном в пятницу 16 сентября на сайте компании заявлении.

В компании называю это решение правительства ФРГ незаконным и нарушающим основополагающие принципы рыночной экономики и цивилизационных основ современного общества.

«Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов». – сказано в заявлении.

Также компания заявила о намерении обратиться в суд в целях защиты своих акционеров и напомнила, что Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставкам нефтепродуктов, а «Роснефть» инвестировала в связанные с нефтепереработкой проекты в ФРГ 4,6 млрд евро.

Напомним, Минфин ФРГ начал прорабатывать национализацию дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» еще в марте 2022 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что национализация «дочек» российских компаний в Германии нарушит международное право и назвал бандитизмом ситуацию на Западе с заморозкой российских активов и частной собственности граждан России.

Ранее СБУ заявила об аресте активов «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» на 61 миллион долларов.

Тем временем «Роснефть» отчиталась о результатах работы в первом полугодии 2022 года. Несмотря на санкционное давление стран Запада, компания сохранила производственную устойчивость и продемонстрировав рост ряда финансовых показателей.