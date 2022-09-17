«Роснефть» назвала незаконной экспроприацией передачу своих активов регулятору ФРГ

"Роснефть" назвала незаконной передачу своих активов регулятору ФРГ. Фото: REUTERS

Передача активов «Роснефти» под управление регулятора Германии является по сути экспроприацией, сказано в опубликованном в пятницу 16 сентября на сайте компании заявлении.

В компании называю это решение правительства ФРГ незаконным и нарушающим основополагающие принципы рыночной экономики и цивилизационных основ современного общества.

«Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов». – сказано в заявлении.

Также компания заявила о намерении обратиться в суд в целях защиты своих акционеров и напомнила, что Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставкам нефтепродуктов, а «Роснефть» инвестировала в связанные с нефтепереработкой проекты в ФРГ 4,6 млрд евро.

Напомним, Минфин ФРГ начал прорабатывать национализацию дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» еще в марте 2022 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что национализация «дочек» российских компаний в Германии нарушит международное право и назвал бандитизмом ситуацию на Западе с заморозкой российских активов и частной собственности граждан России.

Ранее СБУ заявила об аресте активов «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» на 61 миллион долларов.

Тем временем «Роснефть» отчиталась о результатах работы в первом полугодии 2022 года. Несмотря на санкционное давление стран Запада, компания сохранила производственную устойчивость и продемонстрировав рост ряда финансовых показателей.