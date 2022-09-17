Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 сентября 2022 23:17

Президент Мексики Обрадор обвинил Запад в эскалации украинского конфликта

Мексика намерена представить в ООН предложения по урегулированию ситуации на Украине
Мария ПАВЛОВА
Президент Мексики Обрадор обвинил Запад и военных промышленников в эскалации украинского конфликта.

Президент Мексики Обрадор обвинил Запад и военных промышленников в эскалации украинского конфликта.

Фото: REUTERS

Западные страны вместе с производителями оружия и определенными группами влияния усугубляют украинский конфликт. Об этом заявил в пятницу 16 сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Обрадор отметил, что антироссийские санкции и массовые поставки оружия в Украину стали «дополнительной дозой иррациональности» в ситуации конфликта на Украине.

«Еще более предосудительным является поведение великих держав, которые явно или молчаливо позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам», - сказал президент Мексики, выступая на параде по случаю дня независимости страны. Трансляция выступления Лопеса Обрадора доступна здесь.

Мексиканский лидер заявил, что в ближайшее время Мексика намерена представить в ООН свой план прекращения боевых действий на Украине. В частности, будет предложено создать Комитет мира с возможным участием в нем Папы Римского и генсека ООН. По мнению Обрадора, всеобщее перемирие на Украине должно быть установлено не менее чем на пять лет.

В то же время Папа римский Франциск заявил, что поставки оружия киевскому режиму не противоречат моральным принципам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил по итогам саммита ШОС, что Россия и Китай готовы обеспечить миру стабильность.