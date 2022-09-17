Экс-премьер Молдавии Кику заявил, что не выполняющий обязательства перед «Газпромом» Кишинев стремится к разрыву контракта

Экс-премьер Молдавии Кику допустил, что Кишинев сознательно не выполняет обязательства перед "Газпромом", чтобы вынудить российскую компанию разорвать контракт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия сознательно подталкивает «Газпром» к прекращению поставок российского газа в страну и разрыва контрактов с «Молдовагазом». Такое предположение сделал экс-премьер республики Ион Кику в эфире телеканала Primul in Moldova.

Кику напомнил, что молдавская сторона не только неоднократно допускала просрочку платежей «Газпрому», но и просрочила обязательства по проведению аудиторской проверки долга, которую предполагалось завершить до 1 октября.

«Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. Понятно, что открыто мы не можем взять на себя это, но как-то довести до того, чтобы «Газпром" больше не поставлял газ», - сказал Кику, отметив, что не только «Молдовагаз», но и молдавские власти не предпринимают никаких усилий к тому, чтобы у «Газпрома» был повод продолжать поставки.

«Мы ничего не делаем по выполнению даже тех обязательств, которые мы туда включили», - сказал Ион Кику.

Напомним, «Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить платежи за август и сентябрь 2022 года, пообещав оплатить поставляемый газ в конце четвертого квартала.

Тем временем молдавский регулятор решил отключить от сетей свыше 2 тысяч компаний, задолжавших за газ потребителей. В «Молдовагазе» заявили, что такое решение было принято в условиях энергокризиса и для того, чтобы не увеличивать долг перед компанией «Газпром».

Ранее компания «Роснефть» назвала незаконной экспроприацией передачу своих активов регулятору ФРГ.