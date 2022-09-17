Немцы «взорвали» колл-центры поставщиков энергии жалобами на возросшие цены

Шокированные ростом цен на энергию немцы обрывают телефоны в колл-центрах. Фото: REUTERS

Недовольные повышением цен на энергию немцы «взрывают» звонками колл-центры и служюы поддержки клиентов в компаниях, специализирующихся на коммунальных услугах и фирмах-поставщиках энергии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава ассоциации коммунальных служб VKU Ингберт Либинг рассказал агентству, что многие клиенты, которые обращаются в центры поддержки, становятся «агрессивными от досады», другие звонят в слезах и им требуется психологическая помощь. Либинг назвал таких клиентов «отчаявшимися».

Некоторые германские компании вынуждены увеличить штат в службах поддержки, отмечает агентство.

Ранее сенатор Пушков объяснил, что цены на газ в Германии растут из-за ее планов отказаться от российского газа.

Еще в июле глава регулятора Германии Клаус Мюллер предупредил о шокирующем повышении цен на газ, заявив, что многие жители ФРГ будут не в состоянии выдержать и минимальной дополнительной нагрузки.

Также сайт KP.RU писал, что в ассоциации бумажной индустрии Германии прогнозируют дефицит туалетной бумаги из-за цен на газ.