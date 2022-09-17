Гинцбург заявил об очень большом потенциале изменчивости коронавируса

Гинцбург допустил появление нового штамма ковида, более заразного, чем "омикрон".
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Коронавирус имеет «колоссальный» потенциал изменчивости, который может быть исчерпан еще нескоро. Об этом в пятницу 16 сентября заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург допустил скорое появление нового, более заразного, чем «омикрон», штамма COVID-19 в Южной Африке. Специалист аргументировал это широким распространением в регионе иммунодефицита человека.
«Из Южной Африки впоследствии может появиться новая мутация коронавируса, так как там много лиц с иммунодефицитом», - цитирует Гинцбурга ТАСС.
Ученый добавил, что возможная новая мутация вытеснит текущую и будет распространяться быстрее, чем «омикрон».
«Он еще не показал свою изменчивость на уровне рекомбинации, а явно она у него есть», - отметил Гинцбург, говоря о потенциале изменчивости COVID-19.
Тем временем гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в ближайшем будущем.
Также эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что миллионам придется жить с последствиями ковида годами и призвали серьезно относиться к состоянию лонг-ковида. За первые два года пандемии его прочувствовали миллионы человек.