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Здоровье17 сентября 2022 0:16

Гинцбург заявил об очень большом потенциале изменчивости коронавируса

Директор центра Гамалеи допустил появление нового штамма ковида в Южной Африке
Мария ПАВЛОВА
Гинцбург допустил появление нового штамма ковида, более заразного, чем "омикрон".

Гинцбург допустил появление нового штамма ковида, более заразного, чем "омикрон".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коронавирус имеет «колоссальный» потенциал изменчивости, который может быть исчерпан еще нескоро. Об этом в пятницу 16 сентября заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург допустил скорое появление нового, более заразного, чем «омикрон», штамма COVID-19 в Южной Африке. Специалист аргументировал это широким распространением в регионе иммунодефицита человека.

«Из Южной Африки впоследствии может появиться новая мутация коронавируса, так как там много лиц с иммунодефицитом», - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ученый добавил, что возможная новая мутация вытеснит текущую и будет распространяться быстрее, чем «омикрон».

«Он еще не показал свою изменчивость на уровне рекомбинации, а явно она у него есть», - отметил Гинцбург, говоря о потенциале изменчивости COVID-19.

Тем временем гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в ближайшем будущем.

Также эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что миллионам придется жить с последствиями ковида годами и призвали серьезно относиться к состоянию лонг-ковида. За первые два года пандемии его прочувствовали миллионы человек.