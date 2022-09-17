МИД Финляндии назвал эстонские визовые ограничения для россиян юридически сомнительными

Финляндия усомнилась в законности решения Эстонии о запрете въезда в страну россиян с шенгенскими визами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владельцы туристических виз из России и Белоруссии вряд ли угрожают общественному порядку и безопасности западных стран только на основании своей национальности и гражданства. Об этом заявило Министерство иностранных дел Финляндии, комментируя решение Эстонии о введении ограничений на въезд россиян с шенгенскими визами. Дипломатическое ведомство назвало это решение «юридически сомнительным» и допускают, что оно может являться нарушением правил Шенгенской зоны и системы правовых норм ЕС.

«Эстония пытается апеллировать к тому, что владельцы туристических виз из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Такое толкование со стороны Эстонии можно считать юридически сомнительным», - цитирует меморандум финского МИД Yle.fi.

Напомним, Эстония решила закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином. Санкции Таллина предполагают исключения для сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, лиц, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками и лиц, имеющие право свободного передвижения по законодательству Евросоюза. В страну смогут попасть те, чей въезд в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям и близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в республике.

Ранее премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать страны Европы, заявив, что туристические визы - не право человека.

Тем временем Финляндия заявила о сокращении в 10 раз сократит выдачи туристических виз россиянам с сентября.