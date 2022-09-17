Что произошло в ночь на 17 сентября

Владимир Путин впервые прокомментировал попытку контрнаступления ВСУ. Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин впервые высказался о контрнаступлении Вооруженных сил Украины, прокомментировав его фразой «флаг в руки».

Министерство труда и социальной защиты России предлагает установить максимальный размер пособия по безработице в 2023 году на уровне 12 792 рублей. Условия предоставления пособия при этом останутся прежними.

ЦРУ заподозрило Си Цзиньпина в том, что он «поручил военным подготовить захват Тайваня» к 2027 году.

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси призвала ввести в отношении России санкции, от которых она будет страдать. Они, по ее мнению, необходимы для прекращение боевых действий на Украине.

Союзные войска полностью контролируют Херсонскую область. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов, добавив, что сообщения украинских средств массовой информации о продвижении украинских националистических формирований вглубь Херсонской области не соответствуют действительности.

ВСУ ночью обстреляли Горловку ракетами «Ураган».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал необъяснимым отказ ФРГ поставлять Украине танки Leopard или Marder.

«Роснефть» назвала незаконной экспроприацией передачу своих активов регулятору ФРГ и заявила, что не исключает решения вопросов через суд.

Президент Мексики Обрадор обвинил Запад в эскалации украинского конфликта и заявил, что Мексика намерена представить в ООН предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил об очень большом потенциале изменчивости коронавируса допустил появление нового, более заразного, чем «омикрон», штамма ковида в Южной Африке.

Президент ЮАР Рамафоса допустил, что очередной антироссийский закон США нанесет вред Африке. Политик указал на важность партнерства и с Москвой, и с Вашингтоном.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил России в случае, если та гипотетически применит ядерное оружие. Напомним, единственной в истории страной, применившей ядерное оружие, являются США.