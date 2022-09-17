Минобороны России опубликовало видео победы российского БТР над американским M113 на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бронетранспортер БТР-82А во время специальной военной одержал победу в ходе дуэли с американским БТР M113, поставленным Вооруженным силам Украины (ВСУ). Данное видео опубликовало Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В бою принимали участие подразделения Южного военного округа, а на опубликованных российскими военными кадрах можно увидеть, как бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям, после чего на видео появляется американский БТР M113, который противостоит машине из России, однако в итоге оказался брошен украинскими военнослужащими.

«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», -заявили в российском военном ведомстве.