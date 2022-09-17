Юрист предупредил о риске потери квартиры при неправильной сдаче в аренду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под видом арендаторов в квартиру могут заехать мошенники для того, чтобы позже продать жилье. Об этом предупредил ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, отметив необходимость прописывать в договоре запрет на совершение любых сделок с вашим жильем без вашего участия.

«Есть опция, при активации которой ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца. При сдаче квартиры в аренду ее определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ», - приводит слова специалист агентство «Прайм».

Уткин уточнил, что более сложным способом станут наложение обременения. Так, заключить договор займа с кем-либо из родственников под залог квартиры, получив таким образом от родственника расписку без даты о том, что он получил в полном объеме сумму по договору.

«Когда на квартире есть зарегистрированное в Росреестре обременение, а нотариусы обязаны передавать такую информацию в ведомство, все сделки с жильем блокируются до снятия обременения», - пояснил эксперт.

При сдаче квартиры юрист посоветовал опись имущества, находящегося в помещении, а также указать точные данные людей, которые собираются снимать жилье.