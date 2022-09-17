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Политика17 сентября 2022 5:39

Боец российского подразделения рассказал, почему не нужно проводить мобилизацию

Боец российского подразделения «Ветер» заявил, что мобилизация не нужна
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Боец российского подразделения рассказал, почему не нужно проводить мобилизацию

Боец российского подразделения рассказал, почему не нужно проводить мобилизацию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боец из российского подразделения с позывным «Ветер», которое участвует в специальной военной операции, заявил, что Россия справится со всеми поставленными на Украине задачами без мобилизации.

«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца», — приводит РИА Новости слова «Ветра», который таким образом ответил на вопрос, нужна ли полная или частичная мобилизация.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе, 13 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность мобилизации, заявив, что на сегодняшний день речь о мобилизации в России не идет.

Напомним, еще ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не планирует проводить мобилизацию в связи со специальной военной операцией на Украине, отметив при этом желание некоторых депутатов отправиться на Украину для участия в спецоперации.