Боец российского подразделения рассказал, почему не нужно проводить мобилизацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боец из российского подразделения с позывным «Ветер», которое участвует в специальной военной операции, заявил, что Россия справится со всеми поставленными на Украине задачами без мобилизации.

«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца», — приводит РИА Новости слова «Ветра», который таким образом ответил на вопрос, нужна ли полная или частичная мобилизация.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе, 13 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность мобилизации, заявив, что на сегодняшний день речь о мобилизации в России не идет.

Напомним, еще ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не планирует проводить мобилизацию в связи со специальной военной операцией на Украине, отметив при этом желание некоторых депутатов отправиться на Украину для участия в спецоперации.