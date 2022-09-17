Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Отказ Германии поставлять Украине вооружения может быть связан с внутренними барьерами из-за немецкого «нацистского прошлого». Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский.

«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», - заявил украинский президент в интервью Reuters.

Зеленский также отметил, что подобные поставки жизненно необходимы Киеву.

Такие заявления были сделаны на фоне непрекращающихся требований Украины передать украинской армии танки, на которые Германии отвечает отказом.

Напомним, несмотря на отказы с поставками танков, канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее ни раз заявлял о новых поставках вооружения. Так он сообщил, что в скором времени Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», указав среди прочего средства противовоздушной обороны (ПВО), а также боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого глава немецкого правительства объявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украины, включающий «тонны» боеприпасов.