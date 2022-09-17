Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта на границе с Таджикистаном Фото: REUTERS

В результате конфликта на границе с киргизо-таджикской погибли 24 гражданина. Такое заявление в субботу, 17 сентября, сделали в Министерстве здравоохранения Киргизии.

«По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек», - сказано в заявлении ведомства.

В ведомстве также сообщали, что среди погибших есть дети, а также пострадали 103 человека

Напомним, обострение обстановки на киргизо-таджикской границе произошло утром в минувшую среду, 14 сентября. Как заявили тогда в пресс-центре ГКНБ Киргизии, перестрелка между пограничниками двух стран произошла в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области. Сегодня, 17 сентября, Киргизия ввела режим ЧС в приграничной Баткенской области.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 16 сентября, Министерство иностранных дел Киргизии сообщило о переговорах глав внешнеполитических ведомств двух республик, которые обсудили конфликт на киргизо-таджикской границе. В МИД республики также заявили, что министры находятся на связи, однако сообщения об обстрелах на границе все также поступают.