Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена, пригрозившего российскому лидеру Владимиру Путину последствиями, если тот применит ядерное оружие.

"Путин хохочет до полусмерти…", - отметил один из комментаторов.

"Байдену нужно просто заткнуться", - выразил свое мнение другой читатель.

"Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. В действительности, ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь", - раскритиковал американского лидера один из читателей.

Ранее глава США Джо Байден заявил, что альтернативой введению жестких санкций против России было бы начало Третьей мировой войны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.