Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тайвань в 2022-м году не продлил срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для граждан России, сообщило сегодня, 17 сентября, Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на МИД острова.

Напомним, в сентябре 2018 года в МИД Тайваня сообщили, что россияне могут без виз въезжать и находиться на острове до 14 дней, впоследствии срок разрешенного пребывания без визы решили увеличить до 21 дня. Безвизовый режим был распространен на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родных.

Программа действовала для граждан России, Таиланда, Брунея и Филиппин, власти продлевали ее ежегодно 31 июля, но в этом году Россию из программы исключили.

Ранее сайт KP.RU писал, что Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян с 1 апреля 2022 года.