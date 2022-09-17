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Политика17 сентября 2022 7:30

Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян в 2022 году

Об этом журналистам сообщили в МИД острова
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян в 2022 году

Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян в 2022 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тайвань в 2022-м году не продлил срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для граждан России, сообщило сегодня, 17 сентября, Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на МИД острова.

Напомним, в сентябре 2018 года в МИД Тайваня сообщили, что россияне могут без виз въезжать и находиться на острове до 14 дней, впоследствии срок разрешенного пребывания без визы решили увеличить до 21 дня. Безвизовый режим был распространен на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родных.

Программа действовала для граждан России, Таиланда, Брунея и Филиппин, власти продлевали ее ежегодно 31 июля, но в этом году Россию из программы исключили.

Ранее сайт KP.RU писал, что Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян с 1 апреля 2022 года.