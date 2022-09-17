США пообещали Южной Корее применить ядерные возможности для сдерживания КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обещают Южной Корее задействовать в «расширенном сдерживании» КНДР весь спектр военных возможностей, в том числе и ядерное оружие. Об этом сказано в совместном заявлении двух стран, сделанном после очередной встречи двусторонней южнокорейско-американской группы по стратегии расширенного сдерживания и консультациям.

По итогам встречи Вашингтон и Сеул опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что ядерная атака со стороны Пхеньяна получит подавляющий и решительный ответ.

«США подтвердили нерушимое и незыблемое обязательство задействовать полный спектр своих военных возможностей, включая ядерные, конвенциональные, ракетную оборону и другие передовые неядерные средства, для обеспечения расширенного сдерживания», - сказано в сообщении.

США и Южная Корея также отметили совместные тренировки истребителей пятого поколения F-35A и полеты стратегических бомбардировщиков B-52, а также размещение в регионе авианосной группы «Рональд Рейган». Стороны также предостерегли Пхеньян от любых попыток испытания ядерного оружия, указав на жесткий ответ.

«США и Республика Корея подтвердили, что ядерное испытание КНДР получит мощный и решительный ответ. Обе страны тесно координируются в деталях и готовы ко всем возможным сценариям», - сказано в итоговом заявлении.