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Происшествия17 сентября 2022 7:42

МВД Запорожья заявил о подрыве линии электропередачи в южной части Мелитополя

Проводится проверка произошедшего
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МВД Запорожья заявил о подрыве линии электропередачи в южной части Мелитополя

МВД Запорожья заявил о подрыве линии электропередачи в южной части Мелитополя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подрыв линий электропередачи произошел в южной части Мелитополя. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Запорожской области, указав на повреждение двух железобетонных опор.

«Теракт в Мелитополе. Подорваны опоры ЛЭП. В южной части Мелитополя был совершен подрыв линий электропередач», - сказано в заявлении ведомства.

По данным министерства, при выезде на место происшествия правоохранительные органы установили, что были повреждены две железобетонные опоры ЛЭП, которые были расположены недалеко от трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района. Как сообщается, на данный момент проводится проверка произошедшего.

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале фото произошедшего.

Линии электропередачи подорваны в южной части Мелитополя

Линии электропередачи подорваны в южной части Мелитополя

Фото: Telegram