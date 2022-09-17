В Херсонской области сообщили, что пленные бойцы ВСУ не хотят возвращаться на Украину Фото: REUTERS

Украинские военные, попавшие в плен ходе боев возле границ Херсонской области, не хотят возвращаться обратно, так как не желают быть снова пушечным мясом, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

“Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат… Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но поставили в безвыходное положение. Их заставляют идти в атаку, использовав, как живой щит и пушечное мясо… Они говорят, что даже радуются, что находятся в плену, потому что это просто спасает им жизнь", - заявил РИА Новости Стремоусов.

Ранее стало известно о взятии в плен украинских военных, некоторые из них были ранены. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.