В России на 17 сентября 2022 года выявлено 58 305 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 58 305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 17 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 107 летальных исходов, выписано в связи с выздоровлением 49 962 человека, что на 0,1% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 16 сентября. Количество госпитализаций изменилось также незначительно. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 4 216 человек, что на 0,9% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 17 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 20 382 344. Жертвами COVID-19 стало 385 944 человека, а из больниц выписано 19 344 838 пациентов.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 граждан уже прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавируса.