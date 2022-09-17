Разведчик рассказал о бое ВС России с превосходящими в 50 раз силами украинских националистов Фото: REUTERS

Военнослужащий разведывательного подразделения России рассказал РИА Новости о бое с украинскими националистами, которые превосходили их количеством в 50 раз, при этом российские бойцы не только не понесли потерь, но и взяли в качестве трофея автоматический гранатомет.

"При отступлении удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет - прим. ред.), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)", - пояснил разведчик, добавив, что группа теперь применяет его против украинских войск.

Также российский военный добавил, что их разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов направилось в сторону укрепрайона ВСУ, где было обнаружено около тысячи националистов. В результате, группа с боем отступила.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.