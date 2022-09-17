Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" заявлением "посмотрим, чем она закончится".

Российский лидер выступил с этим заявлением по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Киевские власти же объявили о том, что проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", - сказал Путин.

Также президент РФ подчеркнул, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на удары украинских войск по инфраструктуре и теракты, пояснив, что более серьезные меры будут приниматься, если Киев не поймет недопустимость такого рода методов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.