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Политика17 сентября 2022 8:30

Путин: посмотрим, чем закончится контрнаступательная операция Украины

Российский лидер выступил с этим заявлением по итогам второго дня саммита ШОС
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" заявлением "посмотрим, чем она закончится".

Российский лидер выступил с этим заявлением по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Киевские власти же объявили о том, что проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", - сказал Путин.

Также президент РФ подчеркнул, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на удары украинских войск по инфраструктуре и теракты, пояснив, что более серьезные меры будут приниматься, если Киев не поймет недопустимость такого рода методов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.