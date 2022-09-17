Глава Минтранса Шри-Ланки назвал арест самолета «Аэрофлота» чудовищной ошибкой Фото: Иван ВИСЛОВ

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что республика извинилась перед Россией за арест самолета «Аэрофлота», назвав произошедшие чудовищной ошибкой.

«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот" - он был арестован по решению суда ... Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», - заявил глава ведомства в интервью РИА Новости.

Гунавардана заявил, что сейчас проблема решена и власти Шри-Ланки гарантируют России, что такое «больше никогда не повторится». «Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке», - добавил он.

Напомним, Airbus A330-300 компании «Аэрофлот» был арестован на Шри-Ланке 2 июня этого года из-за жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. Как сообщалось, данный спор носит чисто коммерческий характер, поэтому должен быть разрешен без участия властей. МИД РФ заявил протест, а «Аэрофлот» тем временем приостановил рейсы в Коломбо.

Позже самолету разрешили вылет в Россию, а в середине июля 2022 года Высокий коммерческий суд отклонил иск ирландской компании.