Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ и его супруги в Бердянске Фото: REUTERS

Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, которая работала в военно-гражданской администрации Бердянска.

Так, следствие рассматривает как возможность атаки со стороны профессиональной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), так и заказное убийство, реализованное сторонником киевского режима из числа местного населения, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, примерно в 9 утра 16 сентября 2022 года было были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заммэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его супруга Бойко Людмила Ивановна, которая была председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума.

Также ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что обстрел здания администрации осуществлялся с территории Николаевской области, писал сайт KP.RU.