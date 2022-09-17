Глава МВД Германии призвала УЕФА отстранить сборную России и Белоруссии от Евро-2024 Фото: REUTERS

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер отправила письмо на имя президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, требуя отстранить от чемпионата Европы 2024 года сборные России и Белоруссии.

«Россия, нарушающая международное право, и Белоруссия - ключевой союзник российского руководства - должны быть исключены из всех международных футбольных турниров», - приводит Der Spiegel содержание письма.

По ее словам, «футбол оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека», а «все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом».

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА решили отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Таким образом, сборную России отстранили от участия в Лиге наций и не допустил российские клубы к еврокубкам. Тем не мнее открытым остается вопрос о допуске сборной РФ к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.